Бениамин Амарян прошел в финал первенства России по греко-римской борьбе

Бениамин Амарян прошел в финал первенства России по греко-римской борьбе

Бениамин Амарян прошел в финал первенства России по греко-римской борьбе

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С 8 по 10 февраля в Адыгее проходило первенство ЮФО до 21 года по греко-римской борьбе.

Воспитанник ДЮСШ № 2 станицы Новотитаровской отлично там выступил.

Бениамин Амарян занял 1 место в весовой категории до 130 кг. Он выполнил норматив мастера спорта России и прошел отбор на финал первенства России, который состоится в Хабаровске. Тренер спортсмена – Анатолий Кондрышев.

Поздравляем! Желаем сил и дальнейших побед!

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