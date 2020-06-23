Бесплатному питанию для 1-4 классов быть. Мишустин подписал постановление

22 мая пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов.

В новости говорится, что в 2020 году на эти цели регионам направят 21,8 млрд рублей из федерального бюджета. В 2021-м – 43,6 млрд, а в 2022-м – 43,6 млрд.

Подчеркивается, что питание для начальной школы может дополняться за счет региональных средств.

«В большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только для льготников. Теперь же у всех учащихся с первого по четвертый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса», – говорится на сайте правительства.

Напомним, идею о бесплатных горячих обедах выдвинул впервые президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

1 марта подписан закон. Согласно документу, школы должны будут перейти на обеспечение учеников горячим питанием в период с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года.

Сегодня в России, по информации пресс-службы правительства, около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год, их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.