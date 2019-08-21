Бесплатные кинопоказы пройдут возле киноцентра «40 лет Победы»

Бесплатные кинопоказы пройдут возле киноцентра «40 лет Победы»
Фото: news-r.ru

Бесплатные кинопоказы пройдут возле киноцентра «40 лет Победы»

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9 часов назад 40 лет ПобедыБесплатное киноГазета РВСДинскаяДинской районКинопоказКиноцентрНовости

В преддверии Дня российского кино  в кинотеатре «40 лет Победы» состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь кино».

24 августа в 20.00 на площади перед киноцентром пройдут бесплатные показы  фильмов, которые были отобраны на всероссийском голосовании, —  «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. 

Эти ленты можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране с 20.00 по местному времени.  Приглашаются все желающие.

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