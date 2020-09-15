Образовательные проекты страны теперь в одном месте

Агентство стратегических инициатив и Минпросвещения России разработали специальную платформу.

Это навигатор для школьников, их родителей и учителей. На одном сервисе собраны и структурированы главные образовательные онлайн-проекты страны: Яндекс Школа, Skyeng, Учи.ру, «Фоксфорд», «Мобильное электронное образование», Алгоритмика, ЯКласс, Лекториум, Интернетурок, Кодвардс, Союз Ворлдскиллс Россия.

Организаторы обещают, что онлайн-программы охватят основные направления допобразования детей: художественное, социально-педагогическое, техническое, естественнонаучное и туристско-краеведческое.

60 % контента, размещенного на платформе edu.asi.ru, можно использовать для обучения бесплатно.

Платформа дает детям и подросткам еще одну возможность. Там они могут познакомиться с миром будущих профессий и овладеть новыми знаниями, общаясь со сверстниками и взрослыми.

Ожидается, что впоследствии перечень ресурсов, собранных на платформе, расширится.