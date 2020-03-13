Бесплатные путевки для детей: где оформить, как получить?

Уже скоро начнутся летние каникулы. Многие родители в это время стараются отправить детей в лагеря и в санатории. Но не все могут себе позволить оплатить детский отдых.

В России существует возможность получить путевку для ребенка бесплатно.

Как объяснили журналисту “РВС” в управлении по вопросам семьи и детства, для того, чтобы стать в очередь, необходимо подать соответствующее заявление и следующий пакет документов:

копию паспорта родителя;

свидетельство о рождении ребенка;

справку о регистрации или копию домовой книги;

справку от педиатра по форме 070-у (для санатория).

После регистрации заявления, человек вносится в общую очередь по Краснодарскому краю.

Кроме того, можно получить компенсацию от государства за уже оплаченную путевку после отдыха или лечения ребенка. В таком случае понадобятся следующие документы:

копия паспорта родителя;

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка о регистрации или копию домовой книги;

копия справки от педиатра по форме № 070/у (для санатория);

договор с турагентством (если есть);

оригиналы платежных документов;

отрывной (обратный) талон к путевке;

справку из лагеря или санатория, подтверждающую вид оказанных услуг ребенку по приобретенной путевке;

банковские реквизиты для перечисления средств на счет родителя.

Если семья не имеет никаких льгот, то им следует обращаться в управление по вопросам семьи и детства (ст. Динская, ул. Луначарского, 13, телефоны: +7 (86162) 6-28-54, +7 (86162) 5-92-39), или же в Многофункциональный центр по месту жительства.

В случае наличия льготы (многодетная семья, малообеспеченные, ребенок-инвалид и т. д.), родители подают документы в управление социальной защиты населения (ст. Динская, ул. Красная, 55, телефон: +7 (86162) 6-16-40).