Бесплатные путевки для детей: где оформить, как получить?

Бесплатные путевки для детей: где оформить, как получить?

Бесплатные путевки для детей: где оформить, как получить?

  35
2 часа назад Бесплатная путевка для ребенкаБесплатные путевки в лагерь и в санаторийГазета РВСДетский отдыхДинской районНовостиНовости Динского районаСоцзащитаУправление семьи и детства

Уже скоро начнутся летние каникулы. Многие родители в это время стараются отправить детей в лагеря и в санатории. Но не все могут себе позволить оплатить детский отдых.

В России существует возможность получить путевку для ребенка бесплатно.

Как объяснили журналисту “РВС” в управлении по вопросам семьи и детства, для того, чтобы стать в очередь, необходимо подать соответствующее заявление и следующий пакет документов:

  • копию паспорта родителя;

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • справку о регистрации или копию домовой книги;

  • справку от педиатра по форме 070-у (для санатория).

После регистрации заявления, человек вносится в общую очередь по Краснодарскому краю.

Кроме того, можно получить компенсацию от государства за уже оплаченную путевку после отдыха или лечения ребенка. В таком случае понадобятся следующие документы:

  • копия паспорта родителя;

  • копия свидетельства о рождении ребенка;

  • справка о регистрации или копию домовой книги;

  • копия справки от педиатра по форме № 070/у (для санатория);

  • договор с турагентством (если есть);

  • оригиналы платежных документов;

  • отрывной (обратный) талон к путевке;

  • справку из лагеря или санатория, подтверждающую вид оказанных услуг ребенку по приобретенной путевке;

  • банковские реквизиты для перечисления средств на счет родителя.

Если семья не имеет никаких льгот, то им следует обращаться в управление по вопросам семьи и детства (ст. Динская, ул. Луначарского, 13, телефоны: +7 (86162) 6-28-54, +7 (86162) 5-92-39), или же в Многофункциональный центр по месту жительства.

В случае наличия льготы (многодетная семья, малообеспеченные, ребенок-инвалид и т. д.), родители подают документы в управление социальной защиты населения (ст. Динская, ул. Красная, 55, телефон: +7 (86162) 6-16-40).

Комментарии