Бесплатные путевки для детей: где оформить, как получить?
Уже скоро начнутся летние каникулы. Многие родители в это время стараются отправить детей в лагеря и в санатории. Но не все могут себе позволить оплатить детский отдых.
В России существует возможность получить путевку для ребенка бесплатно.
Как объяснили журналисту “РВС” в управлении по вопросам семьи и детства, для того, чтобы стать в очередь, необходимо подать соответствующее заявление и следующий пакет документов:
копию паспорта родителя;
свидетельство о рождении ребенка;
справку о регистрации или копию домовой книги;
справку от педиатра по форме 070-у (для санатория).
После регистрации заявления, человек вносится в общую очередь по Краснодарскому краю.
Кроме того, можно получить компенсацию от государства за уже оплаченную путевку после отдыха или лечения ребенка. В таком случае понадобятся следующие документы:
копия паспорта родителя;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка о регистрации или копию домовой книги;
копия справки от педиатра по форме № 070/у (для санатория);
договор с турагентством (если есть);
оригиналы платежных документов;
отрывной (обратный) талон к путевке;
справку из лагеря или санатория, подтверждающую вид оказанных услуг ребенку по приобретенной путевке;
банковские реквизиты для перечисления средств на счет родителя.
Если семья не имеет никаких льгот, то им следует обращаться в управление по вопросам семьи и детства (ст. Динская, ул. Луначарского, 13, телефоны: +7 (86162) 6-28-54, +7 (86162) 5-92-39), или же в Многофункциональный центр по месту жительства.
В случае наличия льготы (многодетная семья, малообеспеченные, ребенок-инвалид и т. д.), родители подают документы в управление социальной защиты населения (ст. Динская, ул. Красная, 55, телефон: +7 (86162) 6-16-40).
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