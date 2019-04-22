Безболезненная адаптация. Как подготовить малыша к детскому саду?

Совсем скоро маленьким жителям Динского района начнут выдавать путевки в детский сад. И здесь родители начинают переживать, как поведет себя их ребенок, быстро ли он адаптируется и можно ли помочь своему чаду быстрее привыкнуть к новым условиям? Детский психолог Владислава Шалапанова ответила на интересующие вопросы и дала советы родителям.

Как оказалось, на то, насколько быстро и хорошо ребенок адаптируется к условиям детского сада влияет несколько факторов. Среди них возраст, его коммуникативный опыт (был ли ребенок только с мамой всё время или ходил на занятия, в гости), индивидуальные особенности. Отдавая малыша в детский сад, родителю важно знать, что скорость привыкания у каждого своя. Есть дети, которые уже на второй-третей неделе готовы остаться на сон, есть те, кто месяцами плачет без мамы, отказывается от еды питья, не идет на контакт с воспитателями.

Во втором случае главной ошибкой родителей становится чрезмерная настойчивость, позиция "поплачет и перестанет". Необходимо понимать, что малыш испытывает очень сильную тревогу и страх, когда его, еще не привыкшего к чужим взрослым, оставляют надолго. Последствиями могут стать и тревожные состояния у ребенка, длящиеся потом годами, и появление психосоматических заболеваний.

Так как же не допустить всего этого? Подготовьте ребенка к садику.

Приведите режим детсада и дома к единым временным рамкам. Если, например, дома малыш вставал в 10, а в садик его будят в 8 и он идет туда не выспавшись, в плохом самочувствии, адаптация будет идти намного тяжелее.

Научите ребенка обращаться за помощью к другому взрослому. Мамы очень часто догадываются о том, что нужно их крохе, и дают все, стоит лишь тому протянуть ручку. В садике же воспитатель может просто не заметить или не понять просящего жеста или взгляда. Готовность ребенка коммуницировать с чужим взрослым – залог того, что ребенок сможет получить помощь и поддержку, когда будет в этом нуждаться.

Прививайте самостоятельность в быту. Навыки самообслуживания малыша – важный показатель того, насколько ему будет комфортно в саду. Если ваше чадо умеет уже бодро орудовать ложкой, частично одеваться и пользоваться горшком, ему будет намного проще, ведь не придется постоянно находиться в состоянии беспомощности и ожидания, когда "тетя" сможет уделить ему внимание.

Объясните ребенку самыми простыми словами, что он будет делать в саду. Сходите вместе погулять на площадку группы, куда ребенок пойдет, пройдите вместе с ним по помещениям. Поиграйте в детский сад, посмотрите книжки, где описано, как это происходит. Например, есть книга К. Р. Овселян "Я иду в детский сад".

Дайте возможность малышу побыть в разных местах и с разными людьми. Тем детям, которые уже имеют разный опыт общения и нахождения без мамы, гораздо легче привыкнуть к детскому саду. Ходите на развивающие занятия и в гости, подходите к другим малышам на площадке, пробуйте ненадолго оставлять малыша с другими близкими, папой или бабушкой, без мамы. Если ребенку не нравится ходить в детский сад, то сначала нужно понять, а нравилось ли вообще когда-то малышу быть в детском учреждении. Когда ребенок еще не имеет достаточного опыта пребывания без мамы и находится в периоде адаптации, ему нужно много поддержки и чуткости со стороны взрослых. Особенно если адаптация идет тяжело. Вместе с воспитателем и психологом детского сада сформируйте индивидуальный маршрут приучения ребенка к нахождению без мамы. Если же малыш уже ходил в садик хорошо, а потом вдруг стал отказываться, ему перестало нравиться, то нужно искать причину таких изменений.

Спектр достаточно широк и не всегда проблема в садике. Иногда трудно идет привыкание после отпуска или болезни, когда есть значительная разница в требованиях между родителями и воспитателями к ребенку. Изменившиеся условия в семье тоже могут сказаться на желании ребенка посещать садик. Примером такой ситуации может быть беременность матери, ее плохое самочувствие. Малышу начинает не хватать внимания, ему тревожно от происходящих изменений и он не хочет отрываться от матери.