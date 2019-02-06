Безопасность детей — дороже всего

На территории Динского района в период с 4 по 15 февраля 2019 года проходит профилактическое мероприятие "Декада дорожной безопасности детей". Оно направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Родители, помните, что от того, насколько правильный пример вы подаете своим малышам, зависит их безопасность, ведь дети подражают поведению взрослых.