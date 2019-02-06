Безопасность детей — дороже всего
На территории Динского района в период с 4 по 15 февраля 2019 года проходит профилактическое мероприятие "Декада дорожной безопасности детей". Оно направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Родители, помните, что от того, насколько правильный пример вы подаете своим малышам, зависит их безопасность, ведь дети подражают поведению взрослых.
Комментарии
"Пешеходный переход от беды убережёт". Многие только это и знают. А на самом деле всё не так. И это важно втолковать детям. Там, где есть светофор, то пешеходный переход не убережёт, если ты на красный идёшь. Не убережёт он тебя и в случаях: - близко идущего транспорта, - ночью, когда очень плохо видно пешеходов, - если дядя/тётя водитель права купили (а таких всё больше), - и ещё немало вариантов. Важно: смотреть по сторонам, быть внимательным и ненапористым, а то потом Господу Богу будешь рассказывать, что ты был на переходе.