Библионочь в Динском районе пройдет в онлайн-формате. Где посмотреть?

В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения Всероссийская акция «Библионочь 2020» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 18.00 в своих аккаунтах в инстаграме библиотеки проведут прямые эфиры.

В программе:

видеообзоры литературы;

онлайн-выставки;

буктрейлеры;

мастер-классы;

чтение стихов и писем с фронта и многое другое.

Ссылки на трансляции мероприятий в библиотеках района: