Фото: vladtime.ru
Библионочь в Динском районе пройдет в онлайн-формате. Где посмотреть?
В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения Всероссийская акция «Библионочь 2020» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
25 апреля в 18.00 в своих аккаунтах в инстаграме библиотеки проведут прямые эфиры.
В программе:
- видеообзоры литературы;
- онлайн-выставки;
- буктрейлеры;
- мастер-классы;
- чтение стихов и писем с фронта и многое другое.
Ссылки на трансляции мероприятий в библиотеках района:
МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения»;
Библиотека МБУК «КДО ст. Пластуновской»;
МБУК «Библиотечное объединение» Новотитаровского сельского поселения;
Библиотека МБУ «КДЦ Южно-Кубанского сельского поселения»;
МБУК «ЦБС Динского сельского поселения»;
Библиотека МБУ «КДЦ», с. Первореченское;
Библиотека МБУ «КДЦ Мичуринского сельского поселения»;
МБУК «БО Старомышастовского сельского поселения»;
МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения»;
МБУК «БО Васюринского сельского поселения»;
БУК МО Динской район «Межпоселенческая библиотека»;
Библиотеки Динского района в Instagram.
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