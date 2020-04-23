Библионочь в Динском районе пройдет в онлайн-формате. Где посмотреть?

Библионочь в Динском районе пройдет в онлайн-формате. Где посмотреть?
Фото: vladtime.ru

Библионочь в Динском районе пройдет в онлайн-формате. Где посмотреть?

  27
1 час назад Библионочь 2020Библионочь в Динском районеБиблиотеки Динского районаБиблиотеки Динского района в ИнстаграмГазета РВСДинской районНовости Динского района

В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения Всероссийская акция «Библионочь 2020» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля в 18.00 в своих аккаунтах в инстаграме библиотеки проведут прямые эфиры.

В программе:

  • видеообзоры литературы;
  • онлайн-выставки;
  • буктрейлеры;
  • мастер-классы;
  • чтение стихов и писем с фронта и многое другое.

Ссылки на трансляции мероприятий в библиотеках района:

Комментарии