Благотворительная акция "Хочу в школу". Подари детям праздник
Фонд «Прикоснись к добру» проводит благотворительные мероприятия для детских домов, социальных приютов, школ-интернатов, для детей с инвалидностью, малоимущих и многодетных семей. Еще одним видом деятельности является проведение семинаров на разные темы для социальной адаптации детей.
В этом году планируется проведение благотворительной акциии к 1 сентября «Хочу в школу».
В рамках акции проведут праздничную программу с аниматорами, вручат подарки и, конечно же, восполнят список нужд, представленный ниже.
Сделают это для воспитанников специальной коррекционной школы-интерната, в которой проживают и обучаются 150 детишек с ограниченными возможностями здоровья, расположенной по адресу: ст. Калининская, ул. Ленина, 146.
«Мы предлагаем вам присоединиться к благотворительной акции и совместно с нами поучаствовать в жизни этих детей. Вы можете поддержать данное мероприятие, оказав помощь в виде приобретения необходимого из списка, либо принять любое финансовое участие», – призывают в благотворительном фонде.
Цель проведения благотворительной акции – желание подарить детям любовь, радость и много положительных эмоций.
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