Благотворительная акция

Фонд «Прикоснись к добру» проводит благотворительные мероприятия для детских домов, социальных приютов, школ-интернатов, для детей с инвалидностью, малоимущих и многодетных семей. Еще одним видом деятельности является проведение семинаров на разные темы для социальной адаптации детей.

В этом году планируется проведение благотворительной акциии к 1 сентября «Хочу в школу».

В рамках акции проведут праздничную программу с аниматорами, вручат подарки и, конечно же, восполнят список нужд, представленный ниже.

Сделают это для воспитанников специальной коррекционной школы-интерната, в которой проживают и обучаются 150 детишек с ограниченными возможностями здоровья, расположенной по адресу: ст. Калининская, ул. Ленина, 146.

«Мы предлагаем вам присоединиться к благотворительной акции и совместно с нами поучаствовать в жизни этих детей. Вы можете поддержать данное мероприятие, оказав помощь в виде приобретения необходимого из списка, либо принять любое финансовое участие», – призывают в благотворительном фонде.

Цель проведения благотворительной акции – желание подарить детям любовь, радость и много положительных эмоций.

Реквизиты

Благотворительный фонд «Прикоснись к добру»

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Факт. адрес: г. Краснодар, ул. 9 Мая, д. 48/1, корпус 2, оф. 38

Тел. 8 (938) 125-82-33, e-mail: dobro.23@bk.ru

Расчетный счет 407038 10926000000206

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г. Краснодар

Кор. счет: 30101810900000000556

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Карта сбербанка 4276 3000 4450 2089, Юлия Владимировна П.



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Список необходимых вещей:







