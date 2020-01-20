"Блокадный хлеб" в Динском районе. Фото из Васюринской

"Блокадный хлеб" в Динском районе. Фото из Васюринской

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14 часов назад "Блокадный хлеб""Блокадный хлеб" в Динском районе13 школа ВасюринскойАкция "Блокадный хлеб"Газета РВСДинской районНовости Динского районаШкола №13Школа №13 Васюринской

18 января по всей России стартовала акция «Блокадный хлеб». Динской район тоже к ней присоединился.

В этот день школьники и учителя начали раздавать хлеб местным жителям.

В Васюринской первыми сделали это ребята из 13 школы — ученики 6 «б» и 9 «б» классов. Классный руководитель — Марина Жукова.

В самом центре станицы школьники оформили место и подготовили кусочки черного хлеба — 125 грамм — минимальную норму, которая была установлена для жителей блокадного Ленинграда в военные годы. В камуфляжной форме они раздавали их всем прохожим, напоминая, что 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кроме этого, вручали памятные листовки. Люди реагировали по-разному: кто-то тут же вспоминал, а кто-то и не знал вовсе. Одна женщина даже заплакала, когда дети протянули ей кусочек хлеба.

«Считаю, что такие акции нужны. Мы должны рассказывать историю своим детям и внукам, то, как досталась советскому народу Победа. Сейчас другие ценности и приоритеты, и только от нас зависит, какой будет наша молодежь. Память жива, пока мы живы. Я всегда говорю своим ученикам: что бы вы не делали, должно быть все от души», - рассказала «РВС» Марина Жукова.

Акция продлится до 27 января. В настоящее время на Кубани проживает 374 блокадника, из них — 6 в Динском районе.

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