"Урожай” студии “Индиго”: дипломы из Москвы, Японии и не только
Уходящий год для учеников изостудии “Индиго” был очень плодотворным.
Ребята много рисовали, принимали участие в выставках и конкурсах.
В Москву на конкурс “Я рисую корейскую сказку” было отправлено десять работ учащихся студии. Все участники получили грамоты и дипломы.
В музей-заповедник А. С. Пушкина в Подмосковье отправили четыре работы учеников: Макара Акатова, Пелагеи Громаковой, Натальи Чунты и Валерии Печеневской. Всем ребятам прислали дипломы. Также дипломом наградили руководителя студии “Индиго” Ирину Волкову за подготовку и участие юных художников в международном конкурсе.
Ученица студии Валерия Печеневская приняла участие в международном конкурсе детского рисунка, проводимого в Японии.
Награждена дипломом, медалью и ценным подарком. В новом году ученики студии и их руководитель планируют отправлять свои картины в Индию, Испанию, Китай и другие страны мира.
На фото: София Рябинина.
На фото: Валерия Печеневская.
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