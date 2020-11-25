"Урожай” студии “Индиго”: дипломы из Москвы, Японии и не только

Уходящий год для учеников изостудии “Индиго” был очень плодотворным.

Ребята много рисовали, принимали участие в выставках и конкурсах.

В Москву на конкурс “Я рисую корейскую сказку” было отправлено десять работ учащихся студии. Все участники получили грамоты и дипломы.

В музей-заповедник А. С. Пушкина в Подмосковье отправили четыре работы учеников: Макара Акатова, Пелагеи Громаковой, Натальи Чунты и Валерии Печеневской. Всем ребятам прислали дипломы. Также дипломом наградили руководителя студии “Индиго” Ирину Волкову за подготовку и участие юных художников в международном конкурсе.

Ученица студии Валерия Печеневская приняла участие в международном конкурсе детского рисунка, проводимого в Японии.

Награждена дипломом, медалью и ценным подарком. В новом году ученики студии и их руководитель планируют отправлять свои картины в Индию, Испанию, Китай и другие страны мира.

На фото: София Рябинина.





На фото: Валерия Печеневская.