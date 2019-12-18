Богдан и Захар хотят в подарок танки на пульте управления

Последними участниками новогодней акции от «РВС» в этом году стали Богдан и Захар Мальченко из поселка Зарождение.

У обоих мальчишек синдром моторной аллалии. Они плохо говорят, не получается строить предложения.

Богдану 7, 5 лет. Он ходит в 29 сад в логопедическую группу.

Мама рассказывает, что мальчик старается идти с детками на контакт, играть, но они не понимают его, что создает трудности.

В садике ребенок очень любит рисовать. Нравятся ему мультфильм про трансформеров, особенно герой Бамблби.

Родители мальчика пояснили журналисту, что заболевание обнаружили в 3,7 года. Логопед в Динской. Врач сказал, что ребенок нуждается в лечении. Делают массажи, уколы, пьет таблетки. В 4 года его перевели в логопедическую группу.

Сейчас в речи мальчика уже появились большие сдвиги — у него лучше и лучше получается — помогают все упражнения и лечение.

Богдан продолжает постоянно заниматься с логопедом.

Захару, младшему брату, в январе исполнится 4 года. У него такое же заболевание, как и Богдана.

«За ним мы сразу начали наблюдать, опыт уже был. После 2 лет пошли в сад, и сразу к логопеду. В этом году мальчика перевели в логопедическую группу.

Он также пьет таблетки и ходит на массажи.

Родители говорят, что пока логопеды не берутся ставить речь — еще слишком маленький.

Мальчик очень активный, не сидит на месте. «Даже мультики свои любимые не может спокойно посмотреть — все ему надо мотаться», - улыбаясь, говорит мама.





Оба мальчика хотят получить в подарок от Дедушки Мороза одинаковые танки, или же машинки на пульте управления.





Если вы хотите сделать подарок братьям, свяжитесь с редакцией по телефону 8 (900) 255-22-22.

В конце декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ним в гости и поздравят с Новым годом.