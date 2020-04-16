Богослужения на Пасху. Как будут проходить? Где посмотреть?

Многих динчан волнует вопрос: можно ли посетить церковь на Пасху?

Глава администрации Динскогорайона Евгений Пергун на своей странице в инстаграме написал: «В связи с повышением риска местного распространения коронавируса главным санитарным врачом Краснодарского края приостанавливается посещение гражданами церквей и храмов с 12 апреля и до особого распоряжения.

Вместо посещения храмов рекомендуется смотреть телевизионные и онлайн трансляции служб.

Уберегите себя и своих близких!»

Кроме того, он привел цитату Патриарха Кирилла: «Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов».

Последний также призвал верующих соблюдать самоизоляцию и молиться о выздоровлении всех больных в мире дома.

С таким же призывом обратился к священнослужителям Кубани и всем православным людям Митрополит Исидор.

Глава Кубанской митрополии предписал храмам Кубани проводить пасхальные службы за закрытыми дверями.

В них могут участвовать только представители духовенства. В дни Светлой седмицы так будут проходить все богослужения.

Крестный ход в Пасху тоже состоится силами церкви, без участия прихожан.

Причаститься в пасхальную ночь тоже не получится.

Духовенство особенно призывает поберечься людей старше 65 лет и просит их не посещать общественные места, включая храмы.

Только ответственность и жесткая дисциплина могут остановить распространение инфекции.

Верующих за то, что они остались молиться дома, никто осуждать не будет. В данной ситуации это будет правильнее и безопаснее.

Тем же, кто придет в храмы, необходимо будет соблюдать санитарные требования: выдерживать социальную дистанцию, использовать маски и антисептики.

Где посмотреть пасхальную службу?

Торжественное пасхальное богослужение в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара верующие смогут увидеть в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Трансляция всенощной начнется в субботу, 18 апреля, в 23.30.

Смотреть молебен можно будет на канале «Кубань 24», «Кубань 24 – ОРБИТА», на 9 кнопке по ОТР, в сетях всех кабельных операторов на 21-й кнопке.

Телеканал «Краснодар» в ночь с 18 на 19 апреля в прямом эфире покажет пасхальную службу из собора Александра Невского. Начало трансляции в 23.00.

Кроме того, все желающие смогут посмотреть богослужение и в Интернете.