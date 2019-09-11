Более 1000 кустов конопли обнаружили у жителя Динского района (видео)

У 53-летнего жителя Динского района на территории дома полицейские нашли более 1000 кустов конопли.

Они отметили, что за каждым их них мужчина ухаживал: избавлял от зарослей и поливал.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые растения действительно являются наркосодержащими.

Хозяина дома задержали и доставили в отдел полиции. Подозреваемый признался, что выращивал коноплю только для себя.

В пресс-службе ГУ МВ по Краснодарскому краю сообщили, что в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо ихсодержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Она предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ведется следствие.