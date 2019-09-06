Более 150 полицейских обеспечат правопорядок и безопасность на выборах

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, будут осуществлять работу 57 избирательных участков по выборам депутатов Советов и глав сельских поселений Динского района.

Отдел МВД РФ по Динскому району взаимодействует с избирательной комиссией Динского района, органами исполнительной власти по вопросам обеспечения безопасности в период проведения выборов и обеспечения сохранности избирательной документации.

Предусмотрено сопровождение сотрудниками органов внутренних дел должностных лиц, перевозящих избирательные бюллетени и другую выборную документацию.

Также проводятся мероприятия по предупреждению и недопущению экстремистских и террористических проявлений. Оказывается содействие избирательным комиссиям в пресечении противоправной предвыборной агитации.

Осуществляется обследование избирательных участков и прилегающих к ним территорий с применением технических средств.

Отдел МВД России по Динскому району напоминает, что, согласно статье 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушения порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. Наказание — административный штраф от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, а также административный арест на срок до 30 суток, в зависимости от субъекта правонарушения и тяжести наступивших последствий.