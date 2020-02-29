Более 3000 человек в Динском районе 2 марта останутся без света

Неплановые отключения электроэнергии в Динском районе 2 марта с 8.00 до 17.00.

Новотитаровская

ул. Кутузова,пер.Кутузова, ул.Толстого,Таманская, Выгонная,Революционная, Почтовая, Красноармейская, Солнечная, Сельская, Тельмана, Пушкина, Черноморская, Советская.Заречная, Кирова, Р-Люксембург, пер.Юбилейный. Рождественский. Причина: Для безопасности работ на ТП10/0,4кВ Т1-339. Количество отключенных потребителей : 2946 человек.

Для безопасности работ на ТП10/0,4кВ Т1-339. : 2946 человек. ул. Выгонная, Революционная, Красноармейская. Причина: Для замены выхода Л-3 на ТП10/0,4кВ Т1-339. Количество отключенных потребителей: 90 человек.

Пластуновская

улица Кирова. Причина: Для установки узлов учета на опоры. Количество отключенных потребителей: 189 человек.





Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



