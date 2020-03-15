Более 5000 человек в Динском районе останутся без света 16 марта

Неплановые отключения электроэнергии в Динском районе на 16 марта.

Станица Васюринская

ул. Московская, Западная, Редутская, Кирпичная. С 8.00 до 19.00. Причина - капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ. Количество отключенных потребителей - 69 человек.

Станица Динская

улица Гоголя. С 8.00 до 19.00. Причина - для установки узлов учета на опорах. Количество отключенных потребителей - 126 человек.

Станица Пластуновская

ул. Кузнечная ул. Ленина, ул. Красная, ул. Гоголя, ул. Кирова. С 8.00 до 18.00. Причина - для К.Р ТП. Количество отключенных потребителей - 348 человек.

ул. Кузнечная, ул. Крыловская, ул. Красная, ул. Платнировская. С 8.00 до 18.00. Причина - Для замены РЛНД. Количество отключенных потребителей - 291 человек.

Ж-дорожный вокзал, ул. Вокзальная, ул. Механизаторов, ул. Зеленая, ул. Гоголя, ул. Платнировская, ул. Пушкина, ул. Степная, ул. Красная, ул. Октябрьская, ул. Кубанская, ул. Пролетарская, ул. Казачья, ул. Крыловская, ул. Кирова, ул. Базарная, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Линейная, пер. Вокзальный, Украинская. С 8.00 до 18.00. Причина - Для БВР на ТП ПЛ4-178.ПЛ4-1088. Количество отключенных потребителей - 4032 человека.

Станица Старомышастовская

кл. Кирова, Ленина, Выгонная. С 8.00 до 19.00. Причина - Для замены проводов в пролетах 7-17. Количество отключенных потребителей - 165 человек.

Поселок Найдорф

ул. Красная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Земляничная, ул. Юности, ул. Школьная, ул. Студенческая. С 8.00 до 19.00. Причина -Для БВР при капитальном ремонте ТП БП7-981 . Количество отключенных потребителей - 318 человек.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).