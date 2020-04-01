Более 6 миллионов рублей взыскали динские приставы с должника

Судебные приставы Динского района взыскали более 6 миллионов долгов с динского общества с ограниченной ответственностью, которое занимается транспортными перевозками.

Если быть точными, то оно задолжало налоговой службе 6 миллионов 235 тысяч рублей.

Как сообщили журналисту «РВС» приставы, налоги не были оплачены добровольно до окончания предоставляемого в соответствии с законодательством срока.

Но принудительного взыскания не понадобилось – должник сам перечислил необходимую сумму в налоговую службу. Но кроме самого долга, ему был начислен и исполнительский сбор в размере 436 тысяч рублей.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав применил в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом “Об исполнительном производстве“», – объяснил начальник Динского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок.