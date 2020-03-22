Фото: ПАО «Кубаньэнерго»
Более 6000 человек в Динском районе останутся без света 23 марта
Неплановые отключения электроэнергии в Динском районе на 23 марта.
Село Красносельское
- мкр. Пушкина, мкр. Молодежный, мкр. Светлый, ул. Береговая, ул. Владимирова, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Длинная, ул. Замашевского, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Комарова, ул. Кржижановского, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Шевченко, ул. Школьная, ул. Юбилейная. С 8.00 до 19.00. Причина - Для выправки опор 1/8,1/13,1/15 и замена нулевого провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП НС19-3-1073 . Количество отключенных потребителей - 2700 человек.
Станица Васюринская
- ул.Ленина, Луначарского, Розы люксембург, Комсомольская, Ставского, 31 Стрелковая дивизия, Кубанская, Кирпичная, Редутская, Спартаковская, Гоголя, Красноармейская, Филипова, Набережная, Пролетарская, Западная, Московская, Интернациональная, Степная, Чапаева, Северная, Новая, Железнодорожная, Калинина. С 8.00 до 18.00. Причина -Для БВР на ТП ВС6-603 и на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП ВС6-608. Количество отключенных потребителей - 3318 человек.
Станица Динская
- ул.Ульянова. С 8.00 до 18.00. Причина - Для установки узлов учёта на оп. 3, 7, 11. Количество отключенных потребителей - 99 человек.
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