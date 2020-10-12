Более 8 тонн чачи, коньяка и вина изъяли у жителя Динского района (видео)

Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели обыск на территории домовладения 52-летнего жителя поселка Южнjого и обнаружили в хозпостройке цех по производству алкогольной продукции. Мужчина изготавливал ее для дальнейшей реализации. Правоохранители изъяли более 8 тонн чачи, вина и коньяка без соответствующих документов, а также емкости для розлива, крышки, этикетки, приспособления для укупорки бутылок и аппарат для производства алкоголя.

Продукцию поместили на хранение до принятия судебного решения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на документирование иных фактов противоправной деятельности лиц, причастных к совершению данной незаконной деятельности», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



