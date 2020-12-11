Более полугода в Динской не устраняется течь чистой воды

На пересечении улиц Береговой и Шевченко в Динской из колодца с весны течет чистая пресная вода. Жители неоднократно обращались в МУП «Динком «Тепло» и администрацию сельского поселения. Но никаких действий не последовало.

Начальник МУП «Динком «ТЕПЛО» Евгений Ивченко сказал: «Все не так просто, и для того, чтобы выполнить ремонтные работы на данном участке, необходимо отключить воду во всей Динской».

Добавил, что утечка на центральном водопроводе ежедневно контролируется. «Каждый день либо начальник, либо бригада проезжают мимо и смотрят, чтобы течь не увеличивалась. Материалы для ремонта уже закупили, ждем их поставку», – прокомментировала сотрудница муниципального предприятия Лариса Подкорытова.

«Динком «Тепло» планирует устранить поломку в двадцатых числах декабря. Почему этого не сделали в течение полугода, объяснили следующим.

«Это не просто откачать колодец и устранить поломку. Водопровод старый, утечка снизу на магистральном трубопроводе. Невозможно просто так его заварить. Нужно отключить полностью воду, осушить и выполнить работы. Поэтому такая сложность. Ранее машина приезжала и откачивала воду каждый день. Сейчас поток увеличился, и откачивать его уже нецелесообразно, т. к. не хватает одной откачки. Успокаивает то, что никого не подтапливает и вода уходит в речку. Просим всех набраться терпения и выдержки. Все отремонтируем. Это и в наших интересах в первую очередь», – подытожили в «Динком «Тепло».

По подсчету местных жителей, рядом с которыми находится данный колодец, в час вытекает около 3 кубов воды. Можете представить себе объемы потерь в неделю? Месяц? А прорыву более полугода. И если подсчитать, то порядка 13000 кубов воды уже утекло.