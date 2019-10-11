Больше 50% опрошенных «предпенсионеров» ищут работу

На Кубани проведено социологическое исследование среди людей предпенсионного возраста. Вопросы были об их потребности в работе и профессиональном обучении.

В результате опросов выяснилось, что 49 % респондентов трудоустроены, остальные ищут работу. В нем участвовали более 33 тысяч жителей региона.

При этом более 2,5 тысячм человек заявили, что желают пройти переподготовку и обучение новым профессиям. Наиболее популярными оказались профессии бухгалтера, слесаря, водителя, повара, оператора ПК, охранника, продавца, воспитателя и машиниста насосных установок.