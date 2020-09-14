Большинство голосов – за Кондратьева. Предварительные итоги выборов

Большинство жителей Кубани на выборах губернатора проголосовали за Вениамина Кондратьева.

По предварительным данным избирательной комиссии Краснодарского края, всего свои голоса отдали 2 млн. 819 тыс. 669 человек.

Они распределились следующим образом.

За Вениамина Кондратьева (“Единая Россия”) проголосовали 2 млн. 370 тыс. 303 избирателя или 83,26% ;

избирателя или ; За Олега Лугина (“Партия Роста”) проголосовали 45 тыс. 713 избирателей или 1,61% ;

или ; За Александра Сафронова (“КПРФ”) проголосовали 229 тыс. 63 избирателя или 8,05% ;

или ; За Ивана Тутушкина (ЛДПР) проголосовали 122 тыс. 698 избирателей или 4,31% ;

или ; За Дениса Хмелевского (Справедливая Россия) проголосовали 51 тыс. 892 избирателя или 1,82%.





В Динском районе явка на выборы губернатора региона составила 77,1%. Это 82 тыс. 674 избирателей.