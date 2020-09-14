Большинство голосов – за Кондратьева. Предварительные итоги выборов

Большинство голосов – за Кондратьева. Предварительные итоги выборов
Фото: администрация Динского района

Большинство голосов – за Кондратьева. Предварительные итоги выборов

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1 час назад Выборы губернатораВыборы губернатора Краснодарского краяГазета РВСДинской районНовости Динского района

Большинство жителей Кубани на выборах губернатора проголосовали за Вениамина Кондратьева.

По предварительным данным избирательной комиссии Краснодарского края, всего свои голоса отдали 2 млн. 819 тыс. 669 человек.

Они распределились следующим образом.

  • За Вениамина Кондратьева (“Единая Россия”) проголосовали 2 млн. 370 тыс. 303 избирателя или 83,26%;
  • За Олега Лугина (“Партия Роста”) проголосовали 45 тыс. 713 избирателей или 1,61%;
  • За Александра Сафронова (“КПРФ”) проголосовали 229 тыс. 63 избирателя или 8,05%;
  • За Ивана Тутушкина (ЛДПР) проголосовали 122 тыс. 698 избирателей или 4,31%;
  • За Дениса Хмелевского (Справедливая Россия) проголосовали 51 тыс. 892 избирателя или 1,82%.


В Динском районе явка на выборы губернатора региона составила 77,1%. Это 82 тыс. 674 избирателей.

  •  За Вениамина Кондратьева – 71 тыс. 376 голосов или 85,53%;
  • За Олега Лугина – 1 тыс. 303 голосов или 1,56%;
  • За Александра Сафронова – 6 тыс. 312 голосов или 7,56%;
  • За Ивана Тутушкина – 2 тыс. 511 голосов или 3,01%;
  • За Дениса Хмелевского – 1 тыс. 172 голосов или 1,40%.

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