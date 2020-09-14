Фото: администрация Динского района
Большинство голосов – за Кондратьева. Предварительные итоги выборов
Большинство жителей Кубани на выборах губернатора проголосовали за Вениамина Кондратьева.
По предварительным данным избирательной комиссии Краснодарского края, всего свои голоса отдали 2 млн. 819 тыс. 669 человек.
Они распределились следующим образом.
- За Вениамина Кондратьева (“Единая Россия”) проголосовали 2 млн. 370 тыс. 303 избирателя или 83,26%;
- За Олега Лугина (“Партия Роста”) проголосовали 45 тыс. 713 избирателей или 1,61%;
- За Александра Сафронова (“КПРФ”) проголосовали 229 тыс. 63 избирателя или 8,05%;
- За Ивана Тутушкина (ЛДПР) проголосовали 122 тыс. 698 избирателей или 4,31%;
- За Дениса Хмелевского (Справедливая Россия) проголосовали 51 тыс. 892 избирателя или 1,82%.
В Динском районе явка на выборы губернатора региона составила 77,1%. Это 82 тыс. 674 избирателей.
- За Вениамина Кондратьева – 71 тыс. 376 голосов или 85,53%;
- За Олега Лугина – 1 тыс. 303 голосов или 1,56%;
- За Александра Сафронова – 6 тыс. 312 голосов или 7,56%;
- За Ивана Тутушкина – 2 тыс. 511 голосов или 3,01%;
- За Дениса Хмелевского – 1 тыс. 172 голосов или 1,40%.
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