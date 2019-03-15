Борьбу с коричнево-мраморным клопом начали в Динском районе

Управление сельского хозяйства администрации Динского района обращается ко всем гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям с просьбой принять меры по борьбе с коричнево-мраморным клопом.

Как сообщает администрация Динского района, с 1 июля 2017 года коричнево-мраморный клоп внесен в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Родиной мраморного клопа являются страны Юго-Восточной Азии. Распространен по территории США и в южных провинциях Канады, был выявлен в Швейцарии, Новой Зеландии. Вспышка массового размножения коричнево-мраморного клопа на территории Грузии и Абхазии отмечается со второй половины 2015 года. В 2017 году вредитель был выявлен на территории городов Сочи и Новороссийска.

Зимуют взрослые клопы в сухих местах – внутри пней, стволов, в хозпостройках. Клопы проникают в дома через щели, под сайдинг, пережидая холодное время года. В период зимовки клопы снижают свою активность. Весной при выходе клопа из мест зимовки очень важный способ борьбы с ним – ручной сбор (сгребание, сметание) и уничтожение насекомых. Это очень важно, ведь уничтожение одного клопа означает гибель последующих поколений. Один клоп за год теоретически может дать до 6,75 млн штук потомства.

Ранее "РВС" писала, что 2018 году насекомые были найдены при проведении карантинного фитосанитарного контроля абхазских мандаринов на границе с южной республикой. Поэтому с 12 марта 2018 года Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея ввел временное ограничение на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров из Абхазии. Мониторинг, проведенный 24 и 25 марта 2018 года в этой республике, показал критическую фитосанитарную обстановку по распространению мраморного клопа. Поэтому со 2 апреля 2018 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

Управление сельского хозяйства администрации Динского района обращается ко всем гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям с просьбой принять меры по борьбе с коричнево-мраморным клопом!

Контактные телефоны для справок: 8(495)661-09-91; 8(861)224-54-07.