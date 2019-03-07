Фото: kubnews.ru
Борец Степан Марянян одержал победу на международном турнире
В Болгарии прошли поединки международного турнира по греко-римской борьбе "Дан Колов и Никола Петров". Наш земляк, динчанин Степан Марянян завоевал золото.
Спортсмены боролись в следующих весовых категориях: до 55, 63, 72 и 82 кг.
Степан Марянян состязался в категории до 63 кг. В финальном поединке ему противостоял японец Шинобу Ота. Победу одержал Степан.
Бронзовые награды в этом весе между собой разделили Эрбату Туо из Китая и турок Рахман Биличи.
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