Борец Степан Марянян одержал победу на международном турнире

В Болгарии прошли поединки международного турнира по греко-римской борьбе "Дан Колов и Никола Петров". Наш земляк, динчанин Степан Марянян завоевал золото.

Спортсмены боролись в следующих весовых категориях: до 55, 63, 72 и 82 кг.

Степан Марянян состязался в категории до 63 кг. В финальном поединке ему противостоял японец Шинобу Ота. Победу одержал Степан.

Бронзовые награды в этом весе между собой разделили Эрбату Туо из Китая и турок Рахман Биличи.