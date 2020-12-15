Братья Бархатовы ждут Деда Мороза и Снегурочку с желанными подарками

9-летний Дмитрий и 2-летний Егор Бархатовы из Пластуновской стали еще одними участниками новогодней акции «РВС».

У младшего синдром Прадера-Вилли. Это редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением хромосом. Диагноз проявляется в сбое эндокринной системы. Егор родился недоношенным, на 35-й неделе беременности. В том году малыш заболел пневмонией, три недели был в искусственной коме и полностью потерял все навыки, которым научился. До сих пор не может восстановиться. Сейчас он не сидит, не передвигается и не стоит самостоятельно. Как отмечает мама Светлана, детишки с этим синдромом ходят, поэтому со временем надеется на улучшение. Возможно, сейчас все бы было нормально, если бы год назад Егор так сильно не заболел. Ребенок спокойный, мультики не любит, но зато обожает сказки. Семья постоянно их читает или дает слушать. На Новый год малыш мечтает об игрушке, которая будет рассказывать сказки.

Дима, еще один ребенок Светланы, родился здоровым, однако в три года семья начала беспокоиться из-за того, что словарный запас у него был небольшой: «мама», «дай» и еще несколько простых коротких слов.

«Пошли по врачам, они сказали, чтобы подождали до пяти лет, так как некоторые начинают говорить в этом возрасте. Проходили обследования, неврологи говорили, что все нормально. В 4 года начали заниматься в логопедической группе в детском саду, в пять речь так и не появилась. Все лечения, которые назначались, не помогали. Сейчас начали его обследовать у генетиков. По симптомам тоже стоит под вопросам синдром Прадера-Вилли. Пока у него подтверждена только задержка речевого развития», - рассказала мама Светлана.

Она добавила, что Дима на домашнем обучении, так как в школе он не будет успевать осваивать программу в нужном темпе и детки его не всегда будут понимать. Сейчас он учится во 2 классе. Из-за того, что мальчик не общается с другими, у него также задерживается и психическое развитие. Но Дима сообразительный, любит математику, по этому предмету у него пятерки. Обожает конструктор, игрушки и мультики. Когда был младше, хотел в будущем стать трактористом, повзрослев, задумался о профессии водителя поезда.

Мальчик тихий и спокойный, у всех детей, а их в семье трое, между собой теплые отношения. Дима и старшая 14-летняя сестра помогают маме и проводят время с младшим Егором.

На Новый год от Деда Мороза и Снегурочки ребенок мечтает получить лего (транспорт).

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В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ним в гости и поздравят с Новым годом.