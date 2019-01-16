Бродячие собаки в районе есть, а денег на отлов нет

В редакцию «РВС» обратились жители станицы Динской, которые рассказали, что на улице Гоголя бродят бездомные собаки. По словам людей, они уже боятся заходить и выходить из магазина, который там расположен.

Журналист связался с районной администрацией, где рассказали, что субвенции (бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов) для отлова бездомных животных на 2019 год еще не выделили. Последний раз отлов производился в декабре прошлого года.

В данный момент граждане могут написать заявление в администрацию — после выделения средств отлов будет произведен.

Также чиновники попросили жителей Динского района более ответственно относиться к домашним животным, ведь они — не игрушки. И нельзя просто выбрасывать на улицу щенка или котенка, которым наигрались. Также стоит помнить о том, что существует стерилизация. Иначе проблема может только усугубиться.