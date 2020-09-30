"Бронза" в краевом чемпионате у команды Динского района

26-28 сентября в Горячем Ключе прошло первенство ЮФО по полиатлону и чемпионат Краснодарского края по троеборью.

Команда Динского района принимала участие в чемпионате края и заняла 3 место.

За команду района успешно выступали воспитанники ДЮСШ № 1:

Алёна Серова - 2 место,

Олеся Божкова - 3 место,

Артем Щербинин - 3 место,

Милана Старых - 3 место.

Команда показала неплохие результаты в стрельбе (Алёна Серова - 94, Милана Старых - 95) и в беге на 1000 м (Артем Щербинин – 2,46).

Тренеры-преподаватели В. И. Власкин, Т. В. Власкина, С. В. Строкач.