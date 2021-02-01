Бронзовая медаль краевого чемпионата по полиатлону у динчан

Команда нашего района завоевала бронзовую медаль на чемпионате и первенстве Южного федерального округа и Краснодарского края по полиатлону.

В четырехборье с бегом воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1 станицы Динской заняли призовые места:

1 место - Милана Старых (возрастная группа 12-13 лет);

1 место - Олеся Божкова (возрастная группа 14-15 лет);

2 место - Регина Князева (среди юниоров);

3 место - Лия Талько (возрастная группа 16-17 лет).

Милана Старых и Олеся Божкова зачислены в сборную Краснодарского края. Лия Талько выполнила спортивный разряд кандидата в мастера спорта.