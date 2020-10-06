Бросил стойку вентилятора в авто и получил 8 месяцев строгого режима

27-летнего жителя Новотитаровской осудили за умышленное повреждение чужого имущества.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения бросил стойку вентилятора в автомобиль потерпевшего. Таким образом мужчина нанес ущерб потерпевшему на значительную сумму.

“Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу”, - прокомментировала старший помощник прокурора Динского района Екатерина Зименко.