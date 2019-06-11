Будет ли в Динской пляж?

Будет ли в Динской пляж?

Будет ли в Динской пляж?

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3 часа назад ДинскаяДинской райцонКогда будет пляж в ДинскойНовости РВСОтх у рекиПляж

С первых чисел июня лето полновластно вступило в свои права. Жарко, душно,  погоду сравнивают с августовской. И на первый план вышел  вопрос с отсутствием возможности культурного  и доступного отдыха у воды в Динском районе.  В водоемах купаться запрещено,  обустроенных зон для активного и бесплатного отдыха у воды нет.

Тема была поднята в социальных сетях «РВС», и читатели   активно высказывались  за открытие  пляжа хотя бы в райцентре.

«Очень хочется, чтобы в любимой Динской обустроили пляж. Это будет прекрасное место, уверена!  Да, порой некоторые  ведут себя в зонах отдыха неподобающим образом, но все же не отнимайте  у нас шанс быть людьми и  жить и отдыхать в комфорте. Динской очень не хватает пляжа», «Я за восстановление пляжа! Все детство в речке купались, а теперь  к ней подойти страшно», «Уже лет пять нам обещают пляж, мы все ждем, но уже с трудом верится, что он у нас будет»,  «В Динской такая шикарная речка, а купаться нельзя! Куда в такую жару деваться? Наши дети даже не подозревают, что их мамы и папы  все лето не вылезали из реки. Верните пляж!».  «Дело не в пляже, а в загрязненности реки. Пляж обустроить не так проблематично, а вот что с речкой делать?»

Многие жители приводили в пример другие города края, где открыты муниципальные зоны для отдыха у воды.  Например, городской бассейн в Майкопе, городские бассейны на Затоне в Краснодаре, общественный пляж  в Кореновске и тд.

Напомним, благоустройство зоны отдыха у реки  в Динской  было инвестпроектом еще несколько лет назад. Реализовывать его взялся один из предпринимателей. В прошлом году «РВС» писала о том, что проект был приостановлен из-за финансовых трудностей инвестора.

Так что же, пляжа в Динской так и не будет?                                                       

Ответ на этот вопрос  дали в администрации Динского района.

- В апреле 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи  при поддержке департамента Краснодарского края было заключено соглашение е с инвестором  о строительстве  центрального пляжа в Динской.

Это обязательство, а также  оформление на себя всей необходимой документации взяла на себя компания «Ижевские термы».  Пока инвестор не приступил к реализации проекта.  Если в этом году работы не начнутся, соглашение будет рассторгнуто, возобновится поиск нового инвестора.

Получается, конкретного вопроса на ответ, будет ли пляж в Динской и когда,  до сих пор нет.

Хотя у главы района Евгения Пергуна  есть опыт  по люустройству полноценной зоны отдыха у реки. Два года назад, в то время когда наш глава возглавлял  Кореновск, в городе был открыт первый  в степной зоне края муниципальный пляж.   Берег реки почищен, дно  и пляж засыпаны галькой. Обустроены зоны для активного отдыха, детская площадка, туалет,  медпункт и  спасательный пункт.  В реке можно купаться, а у реки – вполне культурно отдыхать.

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«Мы в прошлом году ездили на пляж в Кореновск, дети были в диком восторге! К сожалению, накладно  кататься  туда. Вот бы такой в Динской открыли!», -  написали наши подписчики.

Действительно, а  почему бы не перенести   опыт по благоустройству  зоны отдыха у реки  на Динской район?  Инвесторы, как показывает время, пока не справляются с задачей, так может власти взяться за этот вопрос?

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