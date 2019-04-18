Будни судебных приставов: хитрость не спасает должников
О трудовых буднях судебных приставов в СМИ говорят не так часто. Хотя это очень непростая профессия.
Приставов зачастую не встречают с распростертыми объятьями. Люди не всегда готовы исполнять решение суда добровольно. Сотрудники Динского районного отдела судебных приставов в своей работе сталкиваются с разными ситуациями, в том числе и с курьезными, на взгляд обывателя.
Так, один из должников избегал встречи с приставом, ссылаясь на постоянные командировки. А затем и вовсе сообщил в телефонном разговоре, что «должник» умер. После запросов в необходимые инстанции выяснилось, что он жив. За свою «шутку» мужчина понесет наказание по закону.
Неуплата алиментов, налогов нередко заканчиваются наложением ареста на имущество.
Как рассказал начальник Динского отдела судебных приставов Динского района Геннадий Козленок, под арест попали мобильные телефоны, телевизор, бензопила, микроволновая печь, утюг и другие предметы быта станичников.
У одного из должников за неуплату штрафов, налогов, кредитов арестовали автомобиль.
Встречаются и более сознательные граждане, которые оплачивают задолженность в кратчайшие сроки.
Бывают и морально тяжелые ситуации. Например, когда приходится изымать ребенка из семьи. Но делать это необходимо, ведь неизвестно, что может произойти, если вовремя не забрать ребенка из условий, представляющих для него опасность.
«Сегодня одной из главных задач является решение вопросов наполняемости бюджетов всех уровней. Начинается с регулярного и постоянного перечисления налоговых платежей, часть из которых поступает в бюджет благодаря согласованным действиям налоговых органов и службы судебных приставов.
Взыскание задолженности в бюджет продолжает оставаться одной из самых актуальных на сегодняшний день проблем.
Подчеркну, что работа по взысканию налоговой задолженности в бюджеты всех уровней закреплена за наиболее опытными судебными приставами-исполнителями в Динском районном отделе службы судебных приставов.
На постоянной основе проводятся совместные рейдовые мероприятия по исполнительным производствам о взыскании налоговой задолженности. Кроме того, службами совместно осуществляются рейдовые мероприятия, в том числе совместно с ГАИ
За 1 квартал 2019 года в Динской РОСП поступили информационные письма об уменьшении задолженности на общую сумму 17770 тыс. руб.
В результате деятельности судебных приставов-исполнителей общая сумма, перечисленная в бюджет, составляет 13121 тыс. руб.
За 1 квартал судебными приставами-исполнителями составлено 26 актов описи и арестов на имущество, принадлежащее должникам.
Выдворение иностранных граждан тоже ложится на плечи приставов. Только за апрель 2019 года за пределы Российской Федерации выдворены 4 человека.
Комментарии
обращайтесь в алиам
Я ни как не могу связаться с приставами.трубку не берут, то у них не приемные дни для решения вопроса и в тоже время говорят что я скрываюсь.