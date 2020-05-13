Будут ли работать детские сады на первом этапе выхода из карантина?

Вчера, 12 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочее совещание с оперативным штабом, в ходе которого озвучил план первого этапа выхода Кубани из режима ограничений.

С 23 мая возобновляют свою работу часть организаций и предприятий, соответственно, люди выйдут на работу.

В связи с этим у читателей «РВС» возникает вопрос: откроются ли детские сады и будут ли в них работать хотя бы дежурные группы?

Подобный вопрос задавал на собрании глава Краснодара Евгений Первышов.

«С кем оставлять детей?» – поинтересовался он.

«Одномоментно привести ситуацию в то состояние, как было до коронавируса, невозможно. Будет правильно попросить бабушек сидеть с детьми в это время или одному из родителей остаться дома либо найти иные способы», – ответил губернатор.

В постановлении, которое он подписал после совещания, говорится следующее.

«Постановляю в исключительных случаях организовать функционирование дежурных групп в дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций (ИП), (…) деятельность которых не приостановлена настоящим постановлением, а также организаций (ИП) агропромышленного комплекса, промышленности, связи», – сообщается в документе.

Однако нет чисел, когда необходимо это реализовать, и не уточняется, что за исключительные случаи.

Скорее всего, это только в планах и будет организовано на других этапах выхода Краснодарского края из режима карантинных мер.

Для подтверждения журналист обратилась в управления образования Динского района. Там пояснили, что работа дежурных групп в детских садах действительно пока не планируется.