Бумажные трудовые книжки заменят электронными

Бумажные трудовые книжки заменят электронными
Фото: 2020about.com

Бумажные трудовые книжки заменят электронными

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5 часов назад Газета РВСДенис ЖигловДинской районНовости Динского районаПенсионный фонд ДинскаяПенсионный фонд РоссииТрудовая книжкаЭлектронная трудовая

Появилась информация о том, что в скором времени бумажные трудовые книжки заменят электронными.

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Динском районе подтвердили информацию. Действительно, на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные. Это предусмотрено поправками в законодательстве. Сейчас проект изменений направлен правительством на рассмотрение Федерального собрания.

Новый формат позволит работникам иметь постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности, кроме того, и у работодателей появятся новые возможности кадрового учета.

В любое время пользователь Интернета может посмотреть сведения книжки в «Личном кабинете гражданина» на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда, также это можно будет сделать через приложение на смартфоне.

Если это необходимо, сведения электронной трудовой книжки предоставят в виде бумажной выписки. Получить ее можно у нынешнего или бывшего работодателя (по последнему месту работы), а также в управлении Пенсионного фонда России или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, то есть без привязки к месту жительства или работы человека.
начальник управления Пенсионного фонда России в Динском районе Денис Жиглов.

Примечательно, что переход на новый формат добровольный и бумажную версию можно будет сохранить. Тем же, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, данные занесут только в электронном виде.

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