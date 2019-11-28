Бьет — не значит любит. Что делать жертвам домашнего насилия?
К сожалению, потерпевшим от домашнего насилия чаще всего стыдно признаться, что это происходит в их семье. Тысячи женщин в России попросту прячут синяки и ссадины под одеждой, и тихонько плачут, закрывшись в ванной. Радует то, что в последнее время все чаще известные люди и средства массовой информации придают эту тему огласке, призывают не бояться рассказать об этой проблеме, обратиться в полицию.
Журналист «РВС» поговорила с врио начальника полиции Отдела МВД России по Динскому району капитаном полиции Федором Тимченко, который рассказал о том, как распознать начало семейно-бытового конфликта и не допустить последствий.
«Бытовым конфликтом является столкновение интересов, острое противоречие между преступником и потерпевшим, которые связанны между собой либо личностно-бытовыми (супруги, родственники, соседи), либо общественно-бытовыми (пассажир - кондуктор, покупатель - продавец) отношениями», - объясняет полицейский.
В текущем году на территории Динского района зарегистрировано более 40 преступлений, совершенных на бытовой почве.
По открытым административным и уголовным делам прослеживается тенденция, что подавляющему большинству противоправных деяний в семье предшествовали длительные конфликты, о которых хорошо известно окружающим. Хотя действия, совершенных во время этих ссор достаточно для того, чтобы сотрудники органов внутренних дел имели право вмешаться.
Как выявить семейно-бытовые правонарушения?
Они имеют ряд характерных признаков:
конкретное место, где происходит ситуация (квартира, дом, подъезд, дачный участок, гараж, придомовая территория);
особые взаимоотношения между лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим (супруги, родственники, соседи, друзья);
конфликт между тем, кто причинил вред, и потерпевшим (длительный, краткосрочный, одноразовый);
применение насилия в большинстве семейно-бытовых правонарушений, что обусловлено конфликтом;
наиболее часто такие действия совершают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
ситуационный (заранее не подготавливаемый) характер данных преступлений.
Чаще всего семейно-бытовые правонарушения совершают люди старше 30 лет, не заняты никакой общественно полезной деятельностью, ранее судимые (прежде всего за насильственные преступления), злоупотребляющие спиртными напитками и наркотиками, которые могут не только поскандалить, но и ударить того, с кем ссорятся.
«Другим направлением деятельности сотрудников полиции по предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, является проведение работы с лицами, которые могут стать потерпевшими», - поясняет врио начальника полиции Отдела МВД России по Динскому району.
Потенциальными жертвами семейных дебоширов являются прежде всего супруги и сожительницы лиц, склонных к снасилию, их соседи, гораздо реже - коллеги или вообще незнакомые лица.
Таким гражданам необходимо объяснять, что нужно делать в случае нового обострения конфликта, сообщать им прямые контактные телефоны участкового и дежурной части органа внутренних дел.
«Профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере включает в себя не только методы убеждения, но и принуждения административно-правового характера», - рассказывает страж закона.
Административное наказание за нарушение прав граждан в семейно-бытовой сфере квалифицируется как мелкое хулиганство (ст. 20.1). Но это возможно только тогда, когда действия виновного сопровождались нарушением общественного порядка и выражали явное неуважение к обществу (например, громкий скандал, шум в ночное время).
Если же конфликт повлек за собой побои, смерть потерпевшего и подобное, то в этом случае уже возбуждается уголовное дело.
Зачастую потерпевшие, в чьих семьях происходят семейно-бытовые конфликты, в последующем отказываются от своих показаний и заявлений, что в свою очередь не дает правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных, и может привести к совершению ими более тяжких преступлений.
Не стоит этого делать, подумайте о себе, детях, которые видят происходящее. Семья, в которой происходят постоянные скандалы, драки, - это уже не семья. Не бойтесь, что вас осудят окружающие. Из такой ситуации нужно обязательно выбираться, иначе все может закончиться плачевно.
Если вы стали жертвой семейно-бытового конфликта, незамедлительно обращайтесь в Отдел МВД России по Динскому району по адресу:
ст. Динская, ул. Шевченко, 25.
Телефоны: 8 (86162) 6-15-94 – дежурная часть, 102, 02 — полиция.
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