Бюджет-2019: дефицит сократится, но за счет чего?

В 2019 году общий объем доходов в сумме составит 2821623,4 тыс. руб., а общий объем расходов — 2850831,6 тыс. руб.

Дефицит районного бюджета — 29208,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления составят 3760,0 тыс руб.

Для сравнения, доходы в прошлом году составляли 2184782,9 тыс. руб., расходы — 2240298,5 тыс. руб. Дефицит — 55515,6 тыс. руб.

В новом году вырастут как доходы (на 636840,5 руб.), так и расходы (на 610533,1 руб.).

А вот дефицит бюджета уменьшится на 26307,4 тыс. руб. Стоит отметить, что не последнюю роль в этом сыграло сильное урезание затрат на социальные сферы.

Районный фонд финансовой поддержки поселений в 2019 году составит 1000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования Динской район на 2019-2021 гг. составляют 0,0 тыс. руб.

Также органам местного самоуправления сельских поселений рекомендуют «не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019-2021 годах штатной численности муниципальных служащих».

Предельный объем муниципального долга на 2019 год составит 660000,0 тыс. рублей.

Как сказал председатель Совета депутатов МО Динской район Юрий Ильченко: «Будем стараться жить по средствам».