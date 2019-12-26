Бюджет, расходы на Совет, почетный гражданин — итоги 68-й сессии

25 декабря в здании администрации Динского района прошла 68-я сессия Совета муниципального образования Динской район.

Чиновники отчитались о социально-экономическом развитии района. По их словам, ожидаемые итоги 2019 года предполагают положительную динамику по большинству показателей, повышение финансовой устойчивости организаций, показателей качества жизни населения.

Также депутаты приняли бюджет на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов.

В 2020 доходы составят 2 млрд 481 млн 526 тыс. 800 руб.

Расходы: 2 млрд 546 млн 526 тыс. 800 руб.

Дефицит районного бюджета составит 65 млн руб.

2021 год

Доходы: 2 млрд 435 млн 934 тыс. 300 рублей.

Расходы: 2426447,2 тыс. рублей.

2022 год

Доходы: 2 млрд 423 млн 981 тыс. рублей.

Расходы: 2409750,4 тыс. рублей.

В ходе заседания чиновники внесли изменения в бюджет 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов. Были перераспределены денежные средства.

Депутаты обсудили и поддержали участие Динского района в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализовывается в 2020-2025 годах.

Для района выгодно участвовать в федеральных и краевых программах.

Они позволяют за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов осуществить финансирование различных мероприятий, таких как создание и реконструкция социальных объектов (школ, садиков, спортивных сооружений), центров культурного развития, приобретение транспорта и оборудования для этих объектов, строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений, развитие ЖКХ, энергообеспечение (газификация, уличное освещение, новые линии электропередач и другое), развитие телекоммуникаций и т. д.

Также депутаты проголосовали за приватизацию нежилых помещений на улице Гоголя в станице Динской, которые находились в аренде и использовались под парикмахерскую.

Кроме того, слуги народа дали согласие на передачу помещения, которое находится в «Динском районном организационно-методическом центре», региональному отделению партии «Единая Россия» для размещения исполнительного комитета и общественной приемной Динского местного отделения в безвозмездное пользование на 3 года. Содержать это помещение партия должна будет за свой счет.

Внесли изменения и в генпланы Первореченского и Южно-Кубанского сельского поселений, а также в правила землепользования и застройки Динского и Новотитаровского поселений.

3 миллиона 404 тысячи рублей – такова сумма расходов в смете на обеспечение деятельности Совета и образуемых им органов на 2020 год, за которую проголосовали депутаты.

Кроме того, чиновники утвердили план работы Совета МО Динской район на 2020 год.

С помощью тайного голосования они единогласно поддержали присвоение звания «Почетный гражданин Динского района» Валентине Николаевне Прокоповой.