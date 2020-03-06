Бывшего полицейского устроили на работу не по закону

В ходе проверки прокуратурой установлено, что мужчина, ранее работавший сотрудником патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Динскому району, уволившись со службы, в феврале 2019 года принят на работу в одну из организаций на должность оператора транспортировщика.

Работодатель обязан был уведомить полицию о том, что он взял на работу их бывшего сотрудника. Так как организация это не сделала, то нарушила требования Федерального закона «О противодействии коррупции».

“По данному факту прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), по результатам рассмотрения которых судом юридическому лицу и его директору назначены штрафы в размере 50 и 20 тысяч рублей соответственно.

Работа в данном направлении продолжается”, - рассказал журналисту “РВС” старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов.