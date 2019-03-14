Бывшего сотрудника газовой компании подозревают в подкупе

В отношении бывшего заместителя начальника участка ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере.

Как сообщает Следственное Управление СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в период с конца 2017 года по 28 февраля 2018 года к заместителю начальника участка в Динском районе обратился индивидуальный предприниматель с просьбой оказать содействие в подключении коммерческого помещения к газовым сетям. Заместитель начальника участка пообещала помочь предпринимателю. Кроме того, сотрудник Газпрома обещала не указывать о потреблении индивидуальным предпринимателем газа без заключения договора, а также обещала ему общее покровительство. За данные действия женщина потребовала от индивидуального предпринимателя передать ей 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа. В феврале 2018 года заместитель начальника участка обратилась с просьбой к своей подчиненной, не осведомленной о ее намерениях, передать номер банковской карты для зачисления денежных средств, что та и сделала. 28 февраля 2018 года индивидуальный предприниматель перечислил на банковскую карту требуемые денежные средства, которыми подозреваемая распорядилась по своему усмотрению. Данный факт был выявлен сотрудниками ОЭБ и ПК ОВД Динского района ГУВД по краю при содействии службы безопасности ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела по ч.7 ст.204 УК РФ продолжается.