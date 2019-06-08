Частые селфи вызывают раннее старение

Данное утверждение доказало исследование, которое провела косметическая фирма Avon.

По мнению специалистов, опасность представляет свет от экрана смартфонов – так называемое HEV-излучение.

Ученые выяснили, что HEV-излучение разрушает глубокие слои кожи лица и нарушает выработку коллагена и эластина.

«Длительное нахождение под этим излучением может вызвать сильное окислительное повреждение», – рассказала дерматолог Сьюзен Майу.

Во время исследования проводился опрос, согласно которому 25% людей в возрасте от 18 до до 24 лет проводят перед экраном смартфона от 7 часов в сутки.