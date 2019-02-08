Чего ждать от третьей очереди реконструкции Комсомольского парка?
В 2019 году продолжится работа по реконструкции Комсомольского парка в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
На данный момент заложено более 44 миллионов рублей.
Планируется установка дополнительных малых архитектурных форм — детских площадок. Также будет создана «тропа здоровья», велосипедная дорожка.
Установят дополнительно лавочки, урны, освещение. Пешеходные дорожки будут закольцованы с уже имеющимися — для удобного доступа ко всем объектам.
Под детскими площадками установят резиновое покрытие.
Схематическое изображение Комсомольского парка
Как рассказали «РВС» в администрации Динского сельского поселения, сейчас ожидается соглашение от Министерства ТЭК и ЖКХ. Как только оно поступит, начнут процедуру в соответствии с 44 ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Ориентировочное начало работ — конец весны — начало лета этого года.
Комментарии
Это все конечно хорошо. Но почему на Коммунальной не включают уличное освещение ? Экономят? Так там и так светодиодные фонари. Опять безопасность на втором плане. Может администрацию района обесточить, на безопасность никак не повлияет. Или в церковь надо идти на поклон к губернатору , что за страна