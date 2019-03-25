Чего жители Динского района ждут от Евгения Пергуна?

21 марта главой Динского района был выбран Евгений Пергун.

В социальных сетях «РВС» мы запустили опрос среди читателей на тему пожеланий и напутствий новому главе. Итак, чего же ждут жители от Евгения Пергуна? Подборка самых ярких и актуальных пожеланий.





Желаю ему надолго задержаться на посту главы.

Не обмани, Евгений.

Сделайте нормальные дороги в Новотитаровской.

Побольше сил и терпения.

Слышать граждан и ускорить выдачу земли многодетным.

Удачи во всех начинаниях и понимания со стороны жителей.

Не совершать ошибок прежнего главы.

Чтоб улицу Коммунальную отремонтировали.

Не профукать район.

Всего самого наилучшего, чтобы был честным и открытым для людей.

Привести здание автовокзала и прилегающую к нему территорию в порядок.

Вложить в район не только деньги, но и душу.

Чистых мыслей.

Здоровья.

Даешь KFS в Новотитаровской, ну или нормальную круглосуточную шаурму, чтобы жители наши не умирали по ночам от голода.

В первую очередь — мусорный вопрос! Вся Динская в свалках!

Садик построить в Пластуновской. Надоело ездить в Украинский.

Что в первую очередь видят приезжие? Правильно, вокзал. И лицо у райцентра не очень приятное... Займитесь автостанцией.

От Пластуновской до Динской сделать велосипедную и пешеходную дорожки или расширить дорогу.

Ж\д вокзал. Со стороны РЖД все выполнено великолепно, со стороны Динской - десятилетние ямы.

Восстановить в центральном парке Динкой аттракционы.

На хуторе Карла-Маркса устроить площадку для детей, кружки или секции. Детей очень много, не у всех родителей есть возможность возить в Новотитаровскую.





Если подсчитать, то больше всего голосов жителей набрала автостанция, которая буквально вопиет о приведении в порядок. Много пожеланий о ремонте дорог, строительстве соцобъектов и благоустройстве.