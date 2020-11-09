Чемпионки из Динской. Команда регбисток выиграла несколько матчей

Динчанки вновь на пьедестале.

29-30 октября в Краснодаре на стадионе «Труд» прошло первенство России по регби-7 среди девушек до 18 лет. В составе сборной команды Краснодарского края выступали воспитанницы ДЮСШ № 3. У девчонок прибавилось золотых медалей!

Имена наших чемпионов:

Марина Опрышко;

Екатерина Козулина;

Ольга Тараненко;

Арина Глебова.

Тренирует спортсменок Николай Ерёменко.

Позже, 7-8 ноября, в Казани прошел Чемпионат России по регби-7 среди студентов.

Воспитанницы ДЮСШ № 3 играли в составе команды КГУФКСиТ. На этот раз у наших регбисток бронза.

Имена чемпионок:⠀

Аннa Шпиро

Анастасия Овчинникова

Алена Кравцова

Екатерина Козулина

Марина Опрышко

Дарья Попова

Арина Глебова

Полина Раужина

Ольга Тараненко

Анна Акулинич

Валентина Лебедева

Элеонора Кириченко

Тренеры: Николая Ерёменко и Татьяна Берлизова.