Чемпионы из «Пересвета»

27-28 апреля 2019 года в г. Балашихе Московской области прошли первенство и чемпионат по карате до шотокан Казэ Ха.

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Новосибирска, Самары, Тулы, Чебоксар, Курска, Брянска, Саратова, Барнаула, Новосибирска, Москвы, Балашихи, республики Абхазия и Краснодарского края.

Перед выездом в Москву спортсмены из «Пересвета» получили благословение от благочинного церквей Динского церковного округа отца Иоана, затем прошли омовение в купели Пластуновского женского монастыря и с божьей помощью выдвинулись в Москву.

По итогам соревнований команда клуба боевых искусств «Пересвет» Динского района получила кубок за 1 место. Всего в копилке динчан 17 золотых медалей, 11 серебряных, 7 бронзовых.

Поздравляем!