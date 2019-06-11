Чемпионы по тайскому боксу
8 июня в посёлке Южном прошел Турнир на Кубок Главы Южно-Кубанского сельского поселения. В 12 поединках встретились спортсмены из Сборной Динского района по Тайскому боксу и из сборной г. Краснодара и г. Сочи.
Более 300 гостей и жителей поселка пришли посмотреть на это мероприятие, организованное Федерацией Тайского бокса Динского района и администрацией п. Южного.
Лучшим спортсменам вручили Кубки и ценные призы от главы поселения Андрея Сивоконь. А также свои кубки и призы вручили Совет Молодых Депутатов, партнёры мероприятия компания "ФЕРРАТЕК" и компания "РИТ-Газ".
Кубки от главы вручили Школьному Андрею из Клуба "Варяг", Баздыреву Максиму спорт-школа №3 из Динской, и Мишко Богдану клуб "Колизей".
Кубок от Совета Молодых Депутатов получил Тхагапсо Артур из Клуба "Ирбис" п. Южный.
Кубок от компании "ФЕРРАТЕК" получил Баздырев Максим и Мишко Богдан.
Организаторы благодарят за помощь и поддержку в проведении Турнира :
Администрацию Южно-Кубанского сельского поселения и лично главу Андрея Сивоконь, Совет Молодых Депутатов, компанию "ЛС-Груп", компанию "ФЕРРАТЕК" в лице Дмитрия Агаркова, компанию "РИТ-ГАЗ", компанию "Стройбыт" и Федерацию Тайскго бокса Краснодарского края.
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