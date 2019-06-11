Чемпионы по тайскому боксу

8 июня в посёлке Южном прошел Турнир на Кубок Главы Южно-Кубанского сельского поселения. В 12 поединках встретились спортсмены из Сборной Динского района по Тайскому боксу и из сборной г. Краснодара и г. Сочи.

Более 300 гостей и жителей поселка пришли посмотреть на это мероприятие, организованное Федерацией Тайского бокса Динского района и администрацией п. Южного.

Лучшим спортсменам вручили Кубки и ценные призы от главы поселения Андрея Сивоконь. А также свои кубки и призы вручили Совет Молодых Депутатов, партнёры мероприятия компания "ФЕРРАТЕК" и компания "РИТ-Газ".

Кубки от главы вручили Школьному Андрею из Клуба "Варяг", Баздыреву Максиму спорт-школа №3 из Динской, и Мишко Богдану клуб "Колизей".

Кубок от Совета Молодых Депутатов получил Тхагапсо Артур из Клуба "Ирбис" п. Южный.

Кубок от компании "ФЕРРАТЕК" получил Баздырев Максим и Мишко Богдан.

Организаторы благодарят за помощь и поддержку в проведении Турнира :

Администрацию Южно-Кубанского сельского поселения и лично главу Андрея Сивоконь, Совет Молодых Депутатов, компанию "ЛС-Груп", компанию "ФЕРРАТЕК" в лице Дмитрия Агаркова, компанию "РИТ-ГАЗ", компанию "Стройбыт" и Федерацию Тайскго бокса Краснодарского края.