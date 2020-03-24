Чиновники вместо решения проблем давали формальные ответы

Прокуратура Динского района в ходе проверки выявила нарушения в администрациях Новотитаровского и Красносельского сельских поселений. Чиновники ненадлежащим образом рассматривали обращения местных жителей. Вопросы людей касались использования земельных участков, осуществления градостроительной деятельности (возведение заборов, навесов и других конструкций), предоставления льготы на оплату коммунальных услуг, соблюдения санитарного законодательства на территории сельских поселений.

В течение 7 дней главы администраций должны были направить обращения граждан в соответствующие инстанции. Вместо этого чиновники по истечении месяца давали формальные ответы.

Получилось так, что вопросы граждан остались нерешенными.

“Прокуратурой района в отношении глав Новотитаровского и Красносельского сельских поселений возбуждены административные дела*, а также в их адрес внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района”, – сообщил “РВС” помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.

Госслужащим грозят административные штрафы от 5 до 10 тысяч рублей каждому.









*По статье 5.59 КоАП РФ “Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан”.