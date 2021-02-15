Читатели: «От соцзащиты поступают небольшие суммы. Что это?»
«Что за маленькие суммы детских пособий приходят от соцзащиты?” – спрашивают у нас в течение недели подписчики “РВС».
Одни говорят, что им приходит по 50-70 рублей, другим - 142 рубля с копейками. По нашим наблюдениям, больше 150 никому на счет не поступало.
«Что это? В чем смысл?» – задается вопросом каждый.
Мы обратились в управление социальной защиты населения по Динскому району.
Выяснили, что это индексация пособия на ребенка. Выплату самого пособия произвели ранее.
Сумма у всех разная, так как зависит от многих факторов: количество детей, одинокая мама или нет, срок назначения выплаты (у некоторых она заканчивается, следовательно, сформирована не на квартал).
Индексация пособий на детей производится раз в год.
Комментарии