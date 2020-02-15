Что делала полиция в районе школы №1 Динской?
Утром 15 февраля в инстаграме и в других соцсетях в "РВС" несколько подписчиков обратились с похожими вопросами:
"Почему так много полиции в Динской?..";
"В районе Консервного много полиции, стоят на каждом перекрестке...";
- "На каждом углу полиция в шлемах, бронежилетах и в школе № 1 тоже...".
Ситуацию прояснила директор школы № 1 Лилия Булатова.
Она поспешила всех успокоить: проводятся плановые антитеррористические учения. Причин для беспокойства нет.
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