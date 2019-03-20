Что делать, когда соседи превращают двор в свалку?

В редакцию «РВС» обратились жители улицы Ульянова с жалобой на то, что соседи не следят за санитарным состоянием своего двора: «Мы уже не первый год просим их навести порядок, но толку нет никакого. Только скандалим, нервы свои тратим. Сил никаких не осталось. Как только потеплеет, так сразу оттуда и змеи начинают лезть, и всякая дрянь. Крысы бегут».

Мы выехали на место, чтобы воочию убедиться, что за домовладением действительно не ухаживают.

Дом оказался ветхим, забор частично отсутствует, рядом с домом заросли. Как видно с улицы, двор также в порядок не приведен.

На основании жалобы граждан в редакцию, журналист «РВС» обратился в администрацию Динского сельского поселения.

Там приняли заявление и начали работу по установлению личности хозяина данного домовладения. В ближайшее время он будет установлен, после чего представители администрации выедут по указанному адресу и зафиксируют факт нарушения в присутствии владельца. Затем составят первичный материал для привлечения хозяина к административной ответственности. Ему грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Что делать, если ваш сосед не следит за своим двором?

Вам нужно обратиться в администрацию своего сельского поселения, где примут соответствующее заявление и выедут для дальнейшей проверки и составления первичного материала дела (если это понадобится).

Как должны содержаться домовладения в Динском сельском поселении?

Индивидуальные жилые дома, строения, сооружения, а также двор, территория к ним прилегающая должны содержаться в чистоте. На каждом доме — знак с указателем наименования улицы и номера дома.

Ограждения индивидуальных домов, строений, сооружений поддерживаются в исправном состоянии и эстетическом виде, и не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, уклонов, завалов.

Запрещено

• хранить, складировать строительные материалы, дрова, уголь, сено, отходы печного отопления (золу, шлак) и лесо-пиломатериалы на проезжей части, прилегающих и придомовых территориях, газонах, тротуарах и кюветах.

• Запрещается собирать, хранить мусор на территории двора или прилегающей территории.

• Привезенные строительные материалы, оборудование, дрова, уголь, сено, отходы печного отопления (золу, шлак) и лесо-пиломатериалы и другие предметы должны быть убраны с уличной территории в течение 2-х дней.

•Собственник и (или) уполномоченное им лицо, являющееся владельцем и (или) пользователем домовладения обязуется своевременно уничтожать на прилегающей территории сорную растительность и карантинные сорняки (амброзию и др.), производить своевременный покос травы (допустимая высота травы 5-8 сантиметров над землей).

•Ограждения индивидуальных участков поддерживаются в исправном состоянии и эстетическом виде, не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, уклонов, завалов.

• На территории домовладения обязательно в соответствии с санитарными нормами должны быть ямы для захоронения компоста (листвы и других растительных и перегнивающих отходов), а владельцы домашнего скота должны дополнительно оборудовать ящик с хорошо пригнанными крышками для хранения навоза.

•Собственник и (или) уполномоченное им лицо, являющееся владельцем и (или) пользователем домовладения на данной территории обязуется своевременно производить обрезку деревьев, не допуская их касания радио-электрической и телефонной проводки.

Несоблюдение «Правил благоустройства и санитарного содержания территории Динского сельского поселения» влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 3.2 Закона Краснодарского края «Об административных правонарушениях», а именно наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.