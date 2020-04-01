Что делать, если ваша фирма не попала в список тех, которые работают?

Было много вопросов о том, как попасть в перечень организаций, которым разрешено работать во время карантина.

В администрации Динского района объяснили ситуацию.

"На «горячую линию» администрации муниципального образования Динской район поступает много телефонных звонков по вопросам выдачи специальных пропусков работникам организаций, индивидуальным предпринимателям, которые не вошли в постановление администрации муниципального образования Динской район от 31 марта 2020 года № 487, но чья деятельность допустима в период карантина в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129.

В связи с этим разработаны образцы документов, которые работодатели могут подать в структурные подразделения администрации Динского района согласно отраслевой принадлежности", – сообщает пресс-служба.

Обращаться можно в следующие структурные подразделения: